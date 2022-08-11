Громадська активістка вимагає відкрити кримінальне провадження на проросійського букмекера 1xBet

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“КРАІЛ видала ліцензії російському букмекеру 1xBet лише на роботу одного сайту – 1xbet.ua. А в мережі у відкритому доступі працює ще мінімум знайдених мною п'ять сайтів цієї російської контори ставок на спорт. Вільно працюють без ліцензій, незважаючи на те, що два роки як прийнятий закон про легалізацію азартних ігор, який забороняє проводити азартні ігри без ліцензій. Та й не кажучи вже про 6 місяців повномасштабної війни. Хлопці собі заробляють на українцях, платять нуль податків, виводять гроші у рашку, а наша держава вдає, що так і треба", - повідомила Локацька.

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Вона наголосила - врешті-решт змогла подати заяву до БЕБ. Там, за її словами, не реєструють заяви про кримінальні правопорушення в порядку Кримінального процесуального кодексу, а пропонують їх просто залишати в ящику для кореспонденції.

"Чому жодної реакції та жодного руху в цей бік – хотілося б думати, що тільки тому, що у БЕБ просто ще самі не розуміють, де вони і на якому світі. Тому що подати заяву про кримінальне правопорушення до БЕБ – ціла експедиція”, - наголосила вона.

Раніше Локацька закликала Раду національної безпеки та оборони накласти санкції на 1xBet.

Нагадаємо

Волонтерська розслідувальна спільнота InformNapalm звинуватила 1xBet у зв'язках із кремлівським режимом та масштабному відмиванні грошей. Попри це компанія й досі продовжує працювати в Україні.

У рф 1xBet начебто не працюють, однак у одному з Телеграм-каналів, який спеціалізується на публікації "зливів" про банки, ця інформація спростовується. Ба більше - як наголошують волонтери групи BraveUkraine, "1xСтавка", яка досі працює в рф, та 1хBet - по факту одна й та ж сама компанія.



