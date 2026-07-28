Гроб с телом сенатора Линдси Грэма внесли в Капитолий США

Гроб с телом покойного сенатора Линдси Грэма был перенесен с катафалка и поднят по восточным ступеням Капитолия, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Наверху лестницы его ждали друзья, семья, в том числе его сестра, сенатор Дарлин Грэм, и его бывшие сотрудники.

Другие сенаторы и бывшие сенаторы собрались в зале Сената перед церемонией и вместе прошли в ротонду.

Многие бывшие сенаторы-республиканцы и их жены находятся сегодня утром в Капитолии, чтобы попрощаться и почтить память своего бывшего коллеги, в том числе бывшие сенаторы Джефф Флейк, Рой Блант, Ламар Александер, Ричард Берр, Пэт Туми и Кори Гарднер.

Добавим

Сейчас в Капитолии США проходит специальная церемония чествования памяти покойного сенатора Линдси Грэма. Ожидается, что вскоре с речью выступят, среди прочих, вице-президент Джей Ди Вэнс и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.

Трамп выступит на похоронах Линдси Грэма, прибудут Зеленский и Нетаньяху - ABC News