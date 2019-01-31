Гриценко признал, что нарушал закон в должности министра
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Кандидат в Президенты Украины Анатолий Гриценко нарушал действующее законодательство, занимая одновременно две должности - министра обороны и народного депутата Украины. Об этом факте Гриценко сам рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передает УНН.
"Виктор Федорович был очень не простой и тертый. Я сейчас уже возвращаю назад время. Это был разговор после выборов 2007 года, когда завтра голосование за премьера Тимошенко.
Он меня пригласил. Очень редко я бывал у него в кабинете, хотя я был министром.
Говорит - ну, вы же не будете голосовать за Тимошенко? А там было так - одного голоса не хватало - 226 и хватило бы. Говорю - нет, я держу слово, я проголосую", - рассказал Гриценко.
Таким образом Гриценко нарушил Конституцию Украины, которая запрещает народному депутату Украины занимать должность члена Кабинета министров Украины и наоборот.
Кроме того Гриценко нарушил ст. 7 Закона "О Кабинете Министров".
"В случае внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины представления о назначении на должность члена Кабинета Министров Украины лица, являющегося народным депутатом Украины, к представлению прилагается личное заявление народного депутата Украины о досрочном прекращении им депутатских полномочий в случае назначения на должность члена Кабинета Министров Украины. Вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины рассматривается безотлагательно Верховной Радой Украины на том же пленарном заседании после назначения его членом Кабинета Министров Украины", - говорится в тексте ЗУ.
Кроме показаний самого Гриценко, факт нарушения им законодательства подтверждает стенограмма заседания Верховной Рады от 18 декабря 2007 года.