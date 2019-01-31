Гриценко визнав, що порушував закон на посаді міністра

"Віктор Федорович був дуже не простий і тертий. Я зараз уже повертаю назад час. Це була розмова після виборів 2007 року, коли завтра голосування за Прем'єра Тимошенко.

Він мене запросив. Дуже рідко я бував у нього в кабінеті, хоча я був міністром.

Каже - ну, ви ж не будете голосувати за Тимошенко? А там було так - одного голосу не вистачало - 226 і вистачило б. Кажу - ні, я тримаю слово, я проголосую”, - розповів Гриценко.

Таким чином Гриценко порушив Конституцію України, яка забороняє народному депутату України обіймати посаду члена Кабінету міністрів України і навпаки.

Крім того Гриценко порушив ст. 7 ЗУ "Про Кабінет Міністрів".

"У разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України особи, яка є народним депутатом України, до подання додається особиста заява народного депутата України про дострокове припинення ним депутатських повноважень у разі призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України розглядається невідкладно Верховною Радою України на тому ж пленарному засіданні після призначення його членом Кабінету Міністрів України", - йдеться у тексті ЗУ.

Окрім свідчень самого Гриценко, факт порушення ним законодавства підтверджує стенограма засідання Верховної Ради від 18 грудня 2007 року.