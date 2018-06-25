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Грицак: задержанная за попытку теракта в Харькове заявила о предложениях провокаций в синагогах

Грицак: задержанная за попытку теракта в Харькове заявила о предложениях провокаций в синагогах

Киев  •  УНН

 • 10121 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Задержанной на днях женщине за попытку взорвать в Харькове памятник воинам УПА российские кураторы предлагали подбрасывать свиные головы в синагоги с целью разжигания межнациональной розни. Об этом сегодня на совместном брифинге в Киеве с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным для представителей дипломатического корпуса о преступлениях Российской Федерации сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент УНН.

"Несколько дней назад мы предупредили террористический акт, когда жительница Харькова 1973 года пытался взорвать памятник воинам УПА. Так вот она говорит о том, что те, кто заказывали эти акции по России предлагали ей подбрасывать свиные головы в синагоги", - сказал Грицак.

По его словам, это делается для того, чтобы разжечь межнациональную вражду внутри государства, и задача СБУ - установить, кто конкретно за этим стоит.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что сотрудники контрразведки спецслужбы предупредили в Харькове террористический акт у памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами страны-агрессора.

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