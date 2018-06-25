Грицак: затримана за спробу теракту у Харкові заявила про пропозиції провокацій у синагогах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Затриманій днями жінці за спробу підірвати у Харкові пам’ятник воїнам УПА російські куратори пропонували підкидати свинячі голови до синагог з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Про це сьогодні на спільному брифінгу у Києві з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним для представників дипломатичного корпусу щодо злочинів Російської Федерації повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"Кілька днів тому ми попередили терористичний акт, коли жителька Харкова 1973 року народження намагалася підірвати пам’ятник воїнам УПА. Так ось вона говорить про те, що ті, хто замовляли ці акції з Росії пропонували їй підкидати свинячі голови до синагог", - сказав Грицак.
За його словами, це робиться для того, щоб розпалити міжнаціональну ворожнечу всередині держави, і завдання СБУ - встановити, хто безпосередньо за цим стоїть.
Нагадаємо, раніше у СБУ заявили, що співробітники контррозвідки спецслужби попередили у Харкові терористичний акт біля пам’ятника воїнам УПА, замовлений спецслужбами країни-агресора.