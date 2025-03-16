Григорий Козловский и Emily Resort передали больнице "Охматдет" миллион грн на обновление и ремонт

Больница "Охматдет" Центра детской медицины получила очередную весомую помощь от львовского мецената и бизнесмена Григория Козловского и гостинично-развлекательного комплекса Emily Resort. Они передали один миллион гривен на обновление помещений и проведение ремонтных работ в госпитале, передает УНН.

Ваша помощь – это не просто вклад в стены, а инвестиция в здоровье и комфорт наших маленьких пациентов. Благодаря таким благотворителям, как Вы, мы можем создавать еще лучшие условия для лечения детей - отметили в медучреждении.

Григорий Козловский уже не первый год активно поддерживает медицинские учреждения и благотворительные инициативы. Только в 2024 году на нужды Вооруженных Сил Украины и больниц было передано более 24 миллионов гривен. В 2025 году Григорий Козловский и комплекс Emily Resort направили на поддержку "Охматдета" 3 миллиона гривен.

Григорий Козловский подчеркнул: "Дети – это будущее Украины, и мы не можем оставаться в стороне, когда речь идет об их здоровье и благополучии. Помогать – это не привилегия, а обязанность каждого, кто имеет возможность поддержать тех, кто в этом нуждается".

Благодаря инициативам Григория Козловского и Emily Resort украинские больницы получают необходимые ресурсы для улучшения условий лечения и реабилитации детей.

Григорий Петрович Козловский, предприниматель и благотворитель из Львова, принадлежит к тем, кто неустанно помогает Украине. Спектр его благотворительной деятельности включает поддержку защитников, медицинских учреждений, спортивной отрасли и общественных инициатив. С начала войны он сосредоточился на помощи ВСУ, переселенцам и больницам. Пять примеров его благотворительной деятельности были представлены в спецпроекте "Код Свободы".