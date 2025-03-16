Григорій Козловський та Emily Resort передали лікарні "Охматдит" мільйон грн на оновлення і ремонт

Лікарня "Охматдит" Центру дитячої медицини отримала чергову вагому допомогу від львівського мецената та бізнесмена Григорія Козловського та готельно-відпочинкового комплексу Emily Resort. Вони передали один мільйон гривень на оновлення приміщень та проведення ремонтних робіт у шпиталі, передає УНН.

Ваша допомога – це не просто внесок у стіни, а інвестиція у здоров’я та комфорт наших маленьких пацієнтів. Завдяки таким благодійникам, як Ви, ми можемо створювати ще кращі умови для лікування дітей - зазначили у медзакладі.

Григорій Козловський вже не перший рік активно підтримує медичні заклади та благодійні ініціативи. Лише у 2024 році на потреби Збройних Сил України та лікарень було передано понад 24 мільйони гривень. У 2025 році Григорій Козловський та комплекс Emily Resort спрямували на підтримку "Охматдиту" 3 мільйони гривень.

Григорій Козловський підкреслив: "Діти – це майбутнє України, і ми не можемо залишатися осторонь, коли йдеться про їхнє здоров’я та добробут. Допомагати – це не привілей, а обов’язок кожного, хто має можливість підтримати тих, хто цього потребує".

Завдяки ініціативам Григорія Козловського та Emily Resort українські лікарні отримують необхідні ресурси для покращення умов лікування та реабілітації дітей.

Григорій Петрович Козловський, підприємець і доброчинець зі Львова, належить до тих, хто невтомно допомагає Україні. Спектр його благодійної діяльності включає підтримку оборонців, медичних закладів, спортивної галузі та громадських ініціатив. З початку війни він зосередився на допомозі ЗСУ, переселенцям і лікарням. П'ять прикладів його благодійної діяльності були представлені у спецпроєкті "Код Свободи".