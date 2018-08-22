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Грибаускайте: враждебные силы в Украине испытывают сценарии гибридной войны

Киев • УНН

 • 11844 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Вражеские силы в Украине испытывают сценарии гибридной войны, и Украине нужно помочь, ведь она не только борется за свой выбор трансатлантической интеграции, но в то же время защищает демократические ценности Запада. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на международной конференции, посвященной европейской и мировой безопасности, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Грибаускайте: враждебные силы в Украине испытывают сценарии гибридной войны

"В Украине враждебные силы испытывают сценарии гибридной войны, впоследствии они превращаются в агрессивные выпады, направленные против демократических процессов в странах Запада", - отметила она.

По словам Грибаускайте, "необходимо помочь Украине, потому что она не только борется за свой выбор трансатлантической интеграции, но в то же время защищает демократические ценности Запада".

Во время сегодняшней конференции запланировано принятие документа о роли международного сообщества в сдерживании агрессии Путина и определении перспектив России без Путина.

Напомним, президент Литвы считает, что ее страна должна быть готова к нападению РФ.

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