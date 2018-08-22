Грібаускайте: ворожі сили в Україні випробовують сценарії гібридної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Ворожі сили в Україні випробовують сценарії гібридної війни, і Україні потрібно допомогти, адже вона не лише бореться за свій вибір трансатлантичної інтеграції, але водночас захищає демократичні цінності Заходу. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте на міжнародній конференції, присвяченій європейській та світовій безпеці, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
"В Україні ворожі сили випробовують сценарії гібридної війни, згодом вони перетворюються в агресивні випади, спрямовані проти демократичних процесів в країнах Заходу", - зазначила вона.
За словами Грібаускайте, "необхідно допомогти Україні, тому що вона не тільки бореться за свій вибір трансатлантичної інтеграції, але водночас захищає демократичні цінності Заходу".
Під час сьогоднішньої конференції заплановане прийняття документу щодо ролі міжнародного співтовариства у стримуванні агресії Путіна та визначенні перспектив Росії без Путіна.
Нагадаємо, президент Литви вважає, що її країна повинна бути готова до нападу РФ.