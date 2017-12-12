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Гриб: сыну в российской тюрьме не дают даже те лекарства, которые он купил за свои деньги

Гриб: сыну в российской тюрьме не дают даже те лекарства, которые он купил за свои деньги

Киев  •  УНН

 • 21438 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Состояние здоровья Павла Гриба вызывает опасение у его родителей. У них практически нет информации о сыне, но из того, что им удалось узнать, то сыну не дают даже те лекарства за которые он сам заплатил. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал отец Павла Игорь Гриб.

“...уже прошло больше трех месяцев, и мы не знаем, как родители, о состоянии Павла, о том, какое реальное состояние нам до сих пор не известно. Вы знаете, врачей (украинских — ред.) не пустили и, по информации консулов, которые там были, Павел купил лекарства за свой счет, но их ему не дают”, — рассказал Игорь Гриб.

Как и за какие средства сыну удалось купить лекарства он не знает. В тоже время Игорь Гриб отмечает, что выводы о состоянии здоровья его сына, представленные российской стороной не учитывают те заболевания, которые у него были диагностированы ранее.

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“Были поставлены не те диагнозы, которые реально существуют. Скажем так, они сделали заключение, что он здоров и никакая болезнь не несет его жизни никакой угрозы”, — рассказал отец.

Он также рассказал, что даже консул не может посещать Павла Гриба чаще одного раза в месяц и последний визит длился 7 минут.

Родители же уже три месяца не общались с сыном и не знают о реальном состоянии его здоровья.

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Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года. Следующее судебное заседание о пересмотре меры пресечение назначено на 19 декабря.

В тоже время остается неясным вопрос о состоянии здоровья украинца и оказание ему надлежащей медицинской помощи.

Родители задержанного уже обратились в Европейский суд по правам человека, однако и после этого российская сторона не предоставила полной информации о состоянии Гриба. Украинский Омбудсмен уже дважды обращался к российской коллеге, однако ситуация остается не решенной.

Больше читайте завтра на УНН в эксклюзивном интервью Игоря Гриба.

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