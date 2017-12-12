Гриб: синові в російській в'язниці не дають навіть ті ліки, які він купив за свої гроші

"... вже пройшло більше трьох місяців, і ми не знаємо, як батьки, про стан Павла, про те, який реальний стан нам до сих пір не відомо. Ви знаєте, лікарів (українських - ред.) не пустили і, за інформацією консулів, які там були, Павло купив ліки за свій рахунок, але їх йому не дають", - розповів Ігор Гриб.

Як і за які кошти синові вдалося купити ліки він не знає. У той же час Ігор Гриб зазначає, що висновки про стан здоров'я його сина, представлені російською стороною не враховують ті захворювання, які у нього були діагностовані раніше.

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"Були поставлені не ті діагнози, які реально існують. Скажімо так, вони зробили висновок, що він здоровий і ніяка хвороба не несе його життю ніякої загрози", - розповів батько.

Він також розповів, що навіть консул не може відвідувати Павла Гриба частіше ніж один раз на місяць і останній візит тривав 7 хвилин.

Батьки ж уже три місяці не спілкувалися з сином і не знають про реальний стан його здоров'я.

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Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець Гриб утримується в Краснодарському СІЗО в РФ. У РФ Грибу пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності). Жовтневий районний суд міста Краснодара продовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року. Наступне судове засідання про перегляд запобіжного заходу призначено на 19 грудня.

У той же час залишається неясним питання про стан здоров'я українця і надання йому належної медичної допомоги.

Батьки затриманого вже звернулися до Європейського суду з прав людини, однак і після цього російська сторона не надала повної інформації про стан Гриба. Український Омбудсмен вже двічі звертався до російської колеги, однак ситуація залишається невирішеною.

Більше читайте завтра на УНН в ексклюзивному інтерв'ю Ігоря Гриба.