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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Греческая сторона не сообщала об участии россиян в спасении украинского судна у Крита

Киев • УНН

 • 18713 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украинское судно, у которого вышел из строя двигатель в Средиземном море, в настоящее время находится на ремонте на Крите, в то же время о россиянах, которые спасли экипаж, информации нет. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в украинском консульстве в Афинах, ссылаясь на береговую охрану Греции.

Греческая сторона не сообщала об участии россиян в спасении украинского судна у Крита

"Информация была предоставлена ​​нам береговой охраной, в информации греческой стороны ни о каких россиянах не говорят", - подчеркнули в учреждении.

Сейчас судно с украинским экипажем под флагом Либерии отбуксировано в город Неаполи на Крите, где находится на ремонте.

"Судно было отбуксировано в город Неаполи на Крите, где находится сейчас на ремонте. Из членов экипажа никто не пострадал. После окончания ремонта судно продолжит рейс ", - отметили в комментарии.

Во время прохождения у берегов Крита у судна, на котором находилось 18 человек, вышел из строя двигатель.

Напомним, 24 ноября Минобороны РФ сообщило о спасении украинского судна в Средиземном море.

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