Греческая сторона не сообщала об участии россиян в спасении украинского судна у Крита

"Информация была предоставлена ​​нам береговой охраной, в информации греческой стороны ни о каких россиянах не говорят", - подчеркнули в учреждении.

Сейчас судно с украинским экипажем под флагом Либерии отбуксировано в город Неаполи на Крите, где находится на ремонте.

"Судно было отбуксировано в город Неаполи на Крите, где находится сейчас на ремонте. Из членов экипажа никто не пострадал. После окончания ремонта судно продолжит рейс ", - отметили в комментарии.

Во время прохождения у берегов Крита у судна, на котором находилось 18 человек, вышел из строя двигатель.

Напомним, 24 ноября Минобороны РФ сообщило о спасении украинского судна в Средиземном море.