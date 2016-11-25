Греческая сторона не сообщала об участии россиян в спасении украинского судна у Крита
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украинское судно, у которого вышел из строя двигатель в Средиземном море, в настоящее время находится на ремонте на Крите, в то же время о россиянах, которые спасли экипаж, информации нет. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в украинском консульстве в Афинах, ссылаясь на береговую охрану Греции.
"Информация была предоставлена нам береговой охраной, в информации греческой стороны ни о каких россиянах не говорят", - подчеркнули в учреждении.
Сейчас судно с украинским экипажем под флагом Либерии отбуксировано в город Неаполи на Крите, где находится на ремонте.
"Судно было отбуксировано в город Неаполи на Крите, где находится сейчас на ремонте. Из членов экипажа никто не пострадал. После окончания ремонта судно продолжит рейс ", - отметили в комментарии.
Во время прохождения у берегов Крита у судна, на котором находилось 18 человек, вышел из строя двигатель.
Напомним, 24 ноября Минобороны РФ сообщило о спасении украинского судна в Средиземном море.