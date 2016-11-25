Грецька сторона не повідомляла про участь росіян у порятунку українського судна біля Криту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Українське судно, у якого вийшов з ладу двигун в Середземному морі, наразі перебуває на ремонті на Криті, водночас про росіян, які врятували екіпаж, інформації немає. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили в українському консульстві в Афінах, посилаючись на берегову охорону Греції.
“Інформація була надана нам береговою охороною, в інформації грецької сторони про жодних росіян не кажуть”, — підкреслили в установі.
Наразі судно з українським екіпажем під прапором Ліберії відбуксовано до міста Неаполі на Криті, де перебуває на ремонті.
“Судно було відбуксовано до міста Неаполі на Криті, де перебуває зараз на ремонті. З членів екіпажу ніхто не постраждав. Після закінчення ремонту судно продовжить рейс”, — зазначили в коментарі.
Під час проходження біля берегів Криту у судна, на якому перебувало 18 осіб, вийшов з ладу двигун.
Нагадаємо, 24 листопада міноборони РФ повідомило про порятунок українського судна у Середземному морі.