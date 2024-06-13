В Греции рекордный уровень жары: власти закрывают школы и доступ к Акрополю. Об этом сообщает Еuronews, передает УНН.

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Отмечается, что температура днем достигает 43 градусов по Цельсию в тени. В нескольких регионах, включая столичный, закрыты школы.

12 июня министерство культуры объявило, что главная туристическая достопримечательность, атенский Акрополь, будет закрыта для посетителей в самые жаркие часы, с полудня до пяти вечера, вплоть до особого распоряжения.

Это первая волна аномальной жары в Греции в этом году. Метеорологи отмечают, что ранее такие волны фиксировались в середине лета, но еще никогда жара не приходила раньше 15 июня. Аномальной для Греции считается летняя температура более 38 градусов, которая держится минимум три дня.

Дополнение

В прошлом году Акрополь уже закрывали для туристов в июле. Тогда опасная жара длилась две недели, и пока достопримечательность не закрыли, туристы теряли сознание в очереди и на экскурсиях.

Греция относится к европейским странам, где изменения климата наиболее наглядны. В прошлом году жара вызвала волну лесных пожаров; после них из-за климатических «качелей» начались обильные дожди, которые вызвали наводнения. И пожары, и наводнения нанесли значительный ущерб как природе, так и сельскому хозяйству и городам.

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