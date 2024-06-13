Грецію накрила рекордна хвиля спеки
Київ • УНН
Греція переживає рекордну спеку, температура сягає 43°C, що призвело до закриття шкіл та обмеження доступу до Акрополя.
У Греції рекордний рівень спеки: влада закриває школи та доступ до Акрополя. Про це повідомляє Еuronews, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що температура вдень сягає 43 градусів за Цельсієм у затінку. У кількох регіонах, включно зі столичним, закриті школи.
12 червня міністерство культури оголосило, що головна туристична памʼятка, атенський Акрополь, буде закрита для відвідувачів у найспекотніші години, від полудня до пʼятої вечора, аж до особливого розпорядження.
Це перша хвиля аномальної спеки в Греції цього року. Метеорологи зазначають, що раніше такі хвилі фіксувалися в середині літа, але ще ніколи спека не приходила раніше 15 червня. Аномальною для Греції вважається літня температура більш як 38 градусів, яка тримається щонайменше три дні.
Доповнення
Торік Акрополь уже закривали для туристів у липні. Тоді небезпечна спека тривала два тижні, і поки визначну памʼятку не закрили, туристи непритомніли в черзі та на екскурсіях.
Греція належить до європейських країн, де зміни клімату найбільш наочні. Торік спека викликала хвилю лісових пожеж; після них через кліматичні "гойдалки" розпочалися рясні дощі, які спричинили повені. І пожежі, і повені завдали значних збитків як природі, так і сільському господарству та містам.
Аномальна спека в Туреччині та повінь на півночі Іспанії: Європа потерпає від негоди 12.06.24, 16:34 • 15266 переглядiв