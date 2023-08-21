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Греция примет участие в тренировке пилотов на F-16 - Зеленский

Греция примет участие в тренировке пилотов на F-16 - Зеленский

Киев • УНН

 • 855831 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передает УНН.

Цитата

“Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16”, — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность за то, что будет оборонная поддержка Греции для Украины.

“Мы благодарны за то, что будет оборонная поддержка Греции для Украины. Наши команды прорабатывают соответствующие детали”, — сказал Зеленский.

Дополнение

Дания подтвердила, что вместе с Нидерландами передадут Украине самолеты F16.

В свою очередь, Дания передаст Украине 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что первые истребители F-16 от Дании будут в Украине ближе к новому году. Их будет около шести.

Зеленский 21 августа подвел итог о договоренностях по F-16: Нидерланды предоставят 42 самолёта, Дания — 19.

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