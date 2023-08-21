Греція візьме участь в тренуванні пілотів на F-16 – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Греція візьме участь в тренуванні українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, передає УНН.
Цитата
“Греція візьме участь в тренуванні наших пілотів на F-16”, — сказав Зеленський.
Окрім того, Зеленський висловив вдячність за те, що буде оборонна підтримка Греції для України.
“Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка Греції для України. Наші команди опрацьовують відповідні деталі”, — сказав Зеленський.
Доповнення
Данія підтвердила, що разом із Нідерландами передадуть Україні літаки F16.
Своєю чергою, Данія передасть Україні 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні ближче до нового року. Їх буде близько шести.
Зеленський 21 серпня підбив підсумок про домовленості щодо F-16: Нідерланди нададуть 42 літаки, Данія — 19.