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Греция твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины - МИД

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом, во время которого подробно проинформировал греческого коллегу о системном обострении Россией военно-политической безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Детали

Отмечено, что Кулеба также рассказал греческому дипломату о системном обострении Россией военно-политической безопасности, подтвердил приверженность Украины политико-дипломатическому пути деоккупации своих территорий.

"Никос Дендиас заверил в солидарности Греции с Украиной, твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили подготовку к восстановлению туристического сезона.

"Дмитрий Кулеба обратился к Никосу Дендиасу с просьбой способствовать возможности для украинских граждан посетить Грецию с туристической целью в этом сезоне, с соблюдением надлежащих противоэпидемических мер безопасности", - сообщают в пресс-службе.

Собеседники отдельно обсудили подготовку к проведению саммита инаугурации Крымской платформы.

Что было раньше

Обеспокоенность в связи с ситуацией на востоке Украины и на российско-украинской границе ранее выразил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее обеспокоенность в связи с сосредоточением российский сил у границ Украины выразили Германия и Франция.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Хомчак предупредил, что в целом "ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства".

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