Греція твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Грецької Республіки Нікосом Дендіасом, під час якої детально поінформував грецького колегу щодо системного загострення Росією військово-політичної та безпекової ситуації. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
Деталі
Зазначено, що Кулеба також розповів грецькому дипломату про системне загострення Росією військово-політичної та безпекової ситуації, підтвердив відданість України політико-дипломатичному шляху деокупації своїх територій.
"Нікос Дендіас запевнив у солідарності Греції з Україною, твердій підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - йдеться в повідомленні.
Сторони обговорили підготовку до відновлення туристичного сезону.
"Дмитро Кулеба звернувся до Нікоса Дендіаса із проханням сприяти можливості для українських громадян відвідати Грецію з туристичною метою у цьому сезоні, з дотриманням належних протиепідемічних заходів безпеки", - повідомляють в пресслужбі.
Співрозмовники окремо обговорили підготовку до проведення інавгураційного саміту Кримської платформи.
Що було раніше
Стурбованість у зв'язку з ситуацією на сході України і на російсько-українському кордоні раніше висловив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.
Раніше стурбованість у зв'язку зі зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що уздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.
Хомчак попередив, що в цілому "очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави".