Полиция Греции сообщила, что греческий пограничник был ранен в результате огнестрельного оружия у границы с Турцией. Полиция не знает, кто застрелил пограничника, который патрулировал. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Выстрелы были произведены с турецкой стороны, когда греческие пограничники пытались помешать мигрантам незаконно пересечь границу в районе у реки Еврос на греческой стороне, говорится в заявлении полиции.