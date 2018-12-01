Гребенщиков отменил концерты в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Российская рок-группа "Аквариум" отменила концерты в Украине, запланированные на декабрь. Об этом в субботу написал в Facebook лидер группы Борис Гребенщиков, передает УНН.
"Всем, кто хотел придти на украинские концерты "Аквариума" в декабре-2018. К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернёмся к вам", - отметил он.
С его слов, концерты не отменяются, а "переносятся на более разумное время".
"Надеемся, что на июнь", - добавил артист.
Ранее СМИ сообщали, что группа "Аквариум" может отменить запланированные ранее концерты в Украине из-за запрета на въезд мужчинам с российским гражданством.
Группа должна была выступить в одном из клубов украинской столицы 8 декабря.
Напомним, пограничники не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украину.