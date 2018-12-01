Гребенщиков скасував концерти в Україні

"Усім, хто хотів прийти на українські концерти "Акваріума" у грудні-2018. На жаль, з причин форс-мажору, наш тур по Україні зараз не може відбутися. Сподіваємося, що форс-мажор кане у Лету і ми повернемося до вас", - зазначив він.

З його слів, концерти не скасовуються, а "переносяться на більш розумний час".

"Сподіваємося, що на червень", - додав артист.

Раніше ЗМІ повідомляли, що група "Акваріум" може скасувати заплановані раніше концерти в Україні через заборону на в'їзд чоловікам з російським громадянством.

Група повинна була виступити в одному з клубів української столиці 8 грудня.

Нагадаємо, прикордонники не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ у віці від 16 до 60 років в Україні.