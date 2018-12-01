Гребенщиков скасував концерти в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Російська рок-група "Акваріум" скасувала концерти в Україні, заплановані на грудень. Про це в суботу написав у Facebook лідер групи Борис Гребенщиков, передає УНН.
"Усім, хто хотів прийти на українські концерти "Акваріума" у грудні-2018. На жаль, з причин форс-мажору, наш тур по Україні зараз не може відбутися. Сподіваємося, що форс-мажор кане у Лету і ми повернемося до вас", - зазначив він.
З його слів, концерти не скасовуються, а "переносяться на більш розумний час".
"Сподіваємося, що на червень", - додав артист.
Раніше ЗМІ повідомляли, що група "Акваріум" може скасувати заплановані раніше концерти в Україні через заборону на в'їзд чоловікам з російським громадянством.
Група повинна була виступити в одному з клубів української столиці 8 грудня.
Нагадаємо, прикордонники не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ у віці від 16 до 60 років в Україні.