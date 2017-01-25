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Игрок из Хмельницкой области выиграл 1 млн грн в "Лото-Забаву"

Игрок из Хмельницкой области выиграл 1 млн грн в "Лото-Забаву"

Киев • УНН

 • 9165 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В воскресенье, 22 января, во время очередного розыгрыша лотереи "Лото-Забава" игрок из Хмельницкой области выиграл 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

По данным компании, это уже второй миллионер "Лото-Забавы" в 2017 году.

"По завершению главного розыгрыша под названием "Большая игра" стало известно, что одному игроку повезло зачеркнуть в своем лотерейном билете три горизонтальные линии с одной льготной подковки, что по правилам розыгрыша гарантирует денежный приз в размере 1 млн гривен.

Сейчас о новом счастливчике известно немного: выигрышный билет под номером 0231663 был приобретен в лотерейном киоске в Хмельницкой области, расположился в городе Шепетовка по адресу: ул. Карла Маркса, 23а.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." традиционно с нетерпением ожидает нового победителя, и напоминает, что для того, чтобы получить свой выигрыш, необходимо обратиться в ближайшее представительство лотерейного оператора "М.С.Л.", - сообщили в компании.

В этот же день на вручение выигрышного чека в студию "Лото-Забава" приехал житель Черкасской области Владимир Квач, который стал миллионером в конце 2016 года.

Кроме того, 22 января был разыгран новый автомобиль JAC S2, эквивалентная стоимость которого равна 400 тыс. гривен. Он достался госпоже Ирине из Киева, которая дозвонилась в студию и назвала букву, за которой скрывалась новая иномарка. Также был выигран самый большой приз одного из конкурсов "Счастливый номер" размером в 50 тыс. гривен, которые достались Виталию Демьяненко из Переяслава-Хмельницкого.

Напомним, "Лото-Забава" официально признана рекордсменом по количеству выигрышей всех украинских лотерей. Только в прошлом году благодаря "Лото-Забава" в Украине появилось 20 миллионеров.

Украинские Национальные Новости

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