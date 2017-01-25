Гравець з Хмельниччини виграв 1 млн грн в “Лото-Забаву”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У неділю, 22 січня, під час чергового розіграшу лотереї “Лото-Забава” гравець з Хмельниччини виграв 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
За даними компанії, це вже другий мільйонер “Лото-Забави” у 2017 році.
“По завершенню головного розіграшу під назвою "Велика гра“ стало відомо, що одному гравцеві пощастило закреслити у своєму лотерейному білеті три горизонтальні лінії із однією пільговою підковкою, що за правилами розіграшу гарантує грошовий приз у розмірі 1 мільйон гривень.
Наразі про нового щасливчика відомо небагато: виграшний білет під номером 0231663 було придбано у лотерейному кіоску в Хмельницькій області, що розташувався в місті Шепетівка за адресою: вул. Карла Маркса, 23а.
Оператор державних лотерей "М.С.Л.“ традиційно із нетерпінням очікує на нового переможця, й нагадує, що для того, аби отримати свій виграш, необхідно звернутись до найближчого представництва лотерейного оператора "М.С.Л.”, — повідомили в компанії.
У цей же день на вручення виграшного чеку до студії “Лото-Забава” приїхав житель Черкаської області Володимир Квач, який став мільйонером наприкінці 2016 року.
Крім того, 22 січня було розіграно новий автомобіль JAC S2, еквівалентна вартість якого дорівнює 400 000 гривень. Він дістався пані Ірині з Києва, що додзвонилась до студії та назвала літеру, за якою приховувалась нова іномарка. Також було виграно найбільший приз одного з конкурсів “Щасливий номер” розміром у 50 000 гривень, які дісталися Віталію Дем’яненко із Переяслава-Хмельницького.
Нагадаємо, “Лото-Забава” офіційно визнана рекордсменом за кількістю виграшів серед усіх українських лотерей. Лише минулого року завдяки “Лото-Забаві” в Україні з’явилось 20 мільйонерів.