Игрок из Черкасской области выиграл в "Лото-Забаву" автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В лотерею “Лото-Забава” выиграли автомобиль. Об этом сообщил оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, передает УНН.
Игрок выиграл авто в конкурсе “Охота за деньгами”.
“Героем эфира стал игрок из Черкасской области по имени Олег. Победитель назвал букву “Г”, по которой и прятался главный приз — яркий кроссовер JAC S2, денежный эквивалент которого составляет 400 тыс. гривен”, — сообщили в “М.С.Л.”
Отмечается, что победитель выбрал букву “Г” из-за того, что это первая буква имени его отца Григория.
Следующий розыгрыш лотереи “Лото-Забавы” состоится в воскресенье, 30 апреля.
Напомним, в октябре прошлого года лотерея “Лото-Забава” была признана рекордсменом по лотерейных миллионеров. Так, 9 октября 2016 эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря “Лото-Забава”. По состоянию на апрель 2017 счетчик насчитывает уже 263 миллионера “Лото-Забавы”.