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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Гравець з Черкаської області виграв у "Лото-Забаву" автомобіль

Київ • УНН

 • 9836 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. У лотерею “Лото-Забава” виграно автомобіль. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Гравець з Черкаської області виграв у "Лото-Забаву" автомобіль

Гравець виграв авто в конкурсі “Полювання за грошима”.

“Героєм ефіру став гравець з Черкаської області на ім‘я Олег. Переможець назвав літеру „Г“, за якою й ховався головний приз — яскравий кросовер JAC S2, грошовий еквівалент якого складає 400 тис. гривень”, — повідомили в “М.С.Л.”

Зазначається, що переможець обрав літеру “Г” через те, що це перша літера імені його батька Григорія.

Наступний розіграш лотереї “Лото-Забави” відбудеться у неділю, 30 квітня.

Нагадаємо, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”. Станом на квітень 2017 року лічильник нараховує вже 263 мільйонера “Лото-Забави”.

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