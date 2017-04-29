Гравець з Черкаської області виграв у "Лото-Забаву" автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У лотерею “Лото-Забава” виграно автомобіль. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Гравець виграв авто в конкурсі “Полювання за грошима”.
“Героєм ефіру став гравець з Черкаської області на ім‘я Олег. Переможець назвав літеру „Г“, за якою й ховався головний приз — яскравий кросовер JAC S2, грошовий еквівалент якого складає 400 тис. гривень”, — повідомили в “М.С.Л.”
Зазначається, що переможець обрав літеру “Г” через те, що це перша літера імені його батька Григорія.
Наступний розіграш лотереї “Лото-Забави” відбудеться у неділю, 30 квітня.
Нагадаємо, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”. Станом на квітень 2017 року лічильник нараховує вже 263 мільйонера “Лото-Забави”.