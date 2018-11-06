Игрок украинской лотереи выиграл авто
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинская лотерея "Лото-Забава" разыграла третье авто в рамках акции "Поймай машину на день рождения", приуроченной к 19-летию лотереи. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Счастливый билет с выигрышной комбинацией 88833247 было приобретено в г. Каменское на фирменном столе "М.С.Л.", который расположен в супермаркете "Сильпо" на проспекте Свободы, 57-А.
Акция проходит с 21 октября. За это время автовладельцами стали трое игроков "Лото-Забава": из Мариуполя, Киева и Каменска. Розыгрыш последнего акционного авто состоится в воскресенье, 11 ноября. В целом в течение акции будет разыграно призов на общую сумму 1 млн 600 тыс. грн.