Гравець української лотереї виграв авто
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українська лотерея “Лото-Забава” розіграла третє авто в рамках акції "Злови машину на День народження", приуроченої до 19-річчя лотереї. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Щасливий білет з виграшною комбінацією 88833247 було придбано у м. Кам'янське на фірмовому столі "М.С.Л.", що розташований у супермаркеті "Сільпо" на проспекті Свободи, 57-А.
Акція триває з 21 жовтня. За цей час автовласниками стали троє гравців “Лото-Забава”: з Маріуполя, Києва та Кам’янська. Розіграш останнього акційного авто відбудеться у неділю, 11 листопада. У цілому протягом акції буде розіграно призів на загальну суму 1 млн 600 тис. грн.