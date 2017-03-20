Игрок "Лото-Забавы" выиграл 1 млн грн

"Сейчас о победителе известно, что билет № 0001392 был приобретен в г. Полтава в " Лото маркете ", который расположен по адресу ул. Октябрьская, 76. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет игрока с победой и с нетерпением ожидает в ближайшем представительстве для оформления приза.

Победитель традиционно приглашается в Киев, чтобы принять участие в специальной VIP-программе - "Два дня из жизни миллионера" ​​от "Клуба миллионеров" М.С.Л. ", которая предлагается для всех победителей лотерей, которым посчастливилось выиграть призы от 1 млн гривен и больше. Главная кульминационное событие этих двух дней - воскресный прямой эфир "Лото-Забава", где любимца Фортуны лично поздравят ведущие - Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк и торжественно вручат почетному гостю призовой сертификат на 1 млн гривен ", - отметили в компании.

В «М.С.Л.» отметили, что это уже третий миллионер в 2017 году и 262-ой миллионер за все время существования лотереи.

Напомним, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом среди лотерей , которые подарили Украине наибольшее количество миллионеров. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".