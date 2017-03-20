Игрок "Лото-Забавы" выиграл 1 млн грн

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 44211 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105705 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121120 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180230 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131475 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125646 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117918 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106553 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107577 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103924 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Игрок "Лото-Забавы" выиграл 1 млн грн

Игрок "Лото-Забавы" выиграл 1 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8169 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Во время розыгрыша 919-го тиража, 19 марта, игрок лотереи "Лото-Забава" выиграл 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

"Сейчас о победителе известно, что билет № 0001392 был приобретен в г. Полтава в " Лото маркете ", который расположен по адресу ул. Октябрьская, 76. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет игрока с победой и с нетерпением ожидает в ближайшем представительстве для оформления приза.

Победитель традиционно приглашается в Киев, чтобы принять участие в специальной VIP-программе - "Два дня из жизни миллионера" ​​от "Клуба миллионеров" М.С.Л. ", которая предлагается для всех победителей лотерей, которым посчастливилось выиграть призы от 1 млн гривен и больше. Главная кульминационное событие этих двух дней - воскресный прямой эфир "Лото-Забава", где любимца Фортуны лично поздравят ведущие - Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк и торжественно вручат почетному гостю призовой сертификат на 1 млн гривен ", - отметили в компании.

В «М.С.Л.» отметили, что это уже третий миллионер в 2017 году и 262-ой миллионер за все время существования лотереи.

Напомним, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом среди лотерей , которые подарили Украине наибольшее количество миллионеров. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

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