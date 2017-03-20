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Гравець "Лото-Забави" виграв 1 млн грн

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Під час розіграшу 919-го тиражу, 19 березня, гравець лотереї “Лото-Забава” виграв 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

“Наразі про переможця відомо, що білет № 0001392 був придбаний у м. Полтава у “ЛОТО маркеті”, який розташований за адресою вул. Жовтнева, 76. Оператор державних лотерей “М.С.Л.” вітає гравця з перемогою та з нетерпінням очікує у найближчому представництві для оформлення призу.

Переможець традиційно запрошується до Києва, щоб узяти участь у спеціальній VIP-програмі — “Два дні з життя мільйонера” від “Клубу мільйонерів "М.С.Л.“, яка пропонується для всіх переможців лотерей, яким пощастило виграти призи від 1 млн гривень та більше. Головна кульмінаційна подія цих двох днів — недільний прямий ефір „Лото-Забава“, де улюбленця Фортуни особисто привітають ведучі — Лариса Руснак та Анатолій Гнатюк й урочисто вручать почесному гостю призовий сертифікат на 1 млн гривень”, — зазначили у компанії.

В “М.С.Л.” наголосили, що це вже третій мільйонер 2017 року та 262-ий мільйонер за весь час існування лотереї.

Нагадаємо, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом серед лотерей, які подарували Україні найбільшу кількість мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.

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