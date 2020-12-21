Игрок “Динамо” попал в топ-100 футболистов в мире по количеству сыгранных минут
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Защитник киевского “Динамо” Томаш Кендзера стал единственным игроком Украинской Премьер-лиги (УПЛ) в первой сотне футболистов мира, которые провели больше всех минут на поле в 2020 году, информирует УНН со ссылкой на “football-observatory.com”.
26-летний поляк сыграл 3726 минут в этом году во всех официальных матчах за “Динамо” и сборную. Он делит шестьдесят шестое место в рейтинге вместе с хавбеком “Манчестер Сити” Родри.
Возглавил генерацию Гарри Магуайр из “МЮ” — 4745 минут. За ним разместился Рубен Диаш с “Манчестер Сити” — 4344 мин.
Добавим, в этом сезоне в УПЛ поляк сыграл 13 матчей и отдал одну результативную передачу.