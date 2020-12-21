Игрок “Динамо” попал в топ-100 футболистов в мире по количеству сыгранных минут

26-летний поляк сыграл 3726 минут в этом году во всех официальных матчах за “Динамо” и сборную. Он делит шестьдесят шестое место в рейтинге вместе с хавбеком “Манчестер Сити” Родри.

Возглавил генерацию Гарри Магуайр из “МЮ” — 4745 минут. За ним разместился Рубен Диаш с “Манчестер Сити” — 4344 мин.

Добавим, в этом сезоне в УПЛ поляк сыграл 13 матчей и отдал одну результативную передачу.