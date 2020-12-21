Гравець “Динамо” потрапив до топ-100 футболістів в світі за кількістю зіграних хвилин
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Захисник київського “Динамо” Томаш Кендзьора став єдиним гравцем Української Прем’єр-ліги (УПЛ) у першій сотні футболістів світу, які провели більше всіх хвилин на полі в 2020 році, інформує УНН з посиланням на “football-observatory.com”.
26-річний поляк зіграв 3 726 хвилин в цьому році у всіх офіційних матчах за “Динамо” і збірну. Він ділить 66-е місце в рейтингу разом з хавбеком “Манчестер Сіті” Родрі.
Очолив генерацію Гаррі Магуайр з “МЮ” — 4745 хвилин. За ним розмістився Рубен Діаш з “Манчестер Сіті” — 4344 хв.
Додамо, цього сезону в УПЛ поляк зіграв 13 матчів і віддав одну результативну передачу.