Гравець “Динамо” потрапив до топ-100 футболістів в світі за кількістю зіграних хвилин

26-річний поляк зіграв 3 726 хвилин в цьому році у всіх офіційних матчах за “Динамо” і збірну. Він ділить 66-е місце в рейтингу разом з хавбеком “Манчестер Сіті” Родрі.

Очолив генерацію Гаррі Магуайр з “МЮ” — 4745 хвилин. За ним розмістився Рубен Діаш з “Манчестер Сіті” — 4344 хв.

Додамо, цього сезону в УПЛ поляк зіграв 13 матчів і віддав одну результативну передачу.