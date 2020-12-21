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Гравець “Динамо” потрапив до топ-100 футболістів в світі за кількістю зіграних хвилин

Київ • УНН

 • 11883 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Захисник київського “Динамо” Томаш Кендзьора став єдиним гравцем Української Прем’єр-ліги (УПЛ) у першій сотні футболістів світу, які провели більше всіх хвилин на полі в 2020 році, інформує УНН з посиланням на “football-observatory.com”.

Гравець “Динамо” потрапив до топ-100 футболістів в світі за кількістю зіграних хвилин

26-річний поляк зіграв 3 726 хвилин в цьому році у всіх офіційних матчах за “Динамо” і збірну. Він ділить 66-е місце в рейтингу разом з хавбеком “Манчестер Сіті” Родрі.

Очолив генерацію Гаррі Магуайр з “МЮ” — 4745 хвилин. За ним розмістився Рубен Діаш з “Манчестер Сіті” — 4344 хв.

Додамо, цього сезону в УПЛ поляк зіграв 13 матчів і віддав одну результативну передачу.

Українські Національні Новини

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