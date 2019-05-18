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Грановский: выборы в Харькове для меня - это вызов

Грановский: выборы в Харькове для меня - это вызов

Киев  •  УНН

 • 10391 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Народный депутат Украины Александр Грановский подтвердил, что на следующих парламентских выборах будет баллотироваться по 169 мажоритарному округу в одном из районов Харькова. Об этом нардеп заявил в интервью СМИ, передает УНН.

“Сейчас я принял для себя решение идти в Парламент по мажоритарному округу. Мне нужна независимость, автономность. Это, наверное, дорогого стоит. Но я считаю, что прикрываться кем-то и чем-то не стоит, каждый должен отвечать за себя. Чем больше влияния в политике у тебя есть, тем больше самостоятельности следует проявлять”, — комментирует решение Александр Грановский.

Депутат отрицает, будто в избирательной кампании рассчитывает на личную помощь городского главы Геннадия Кернеса.

“Мне в Харькове интересно. Юридическая столица, а меня юридическое сообщество хорошо знает. Для меня Киевский район, 169 округ — это вызов, потому что это тот, я бы даже сказал, единственный округ в Харькове, где влияние Кернеса наименьшее в сравнении с другими, здесь 10 университетов, студенческие общежития, очень много самостоятельно мыслящих, думающих людей”, — отмечает Грановский.

Также депутат развенчал миф о том, что он якобы предоставляет Геннадию Кернесу юридическую помощь.

“Конечно, это тот миф и та легенда, которые выгодно было проэксплуатировать для того, чтобы объяснить мое появление в Харькове исключительно для оппонентов. Я это хорошо понимаю. Конечно, нет. Конечно, не оказываю. Хорошо это или нет, правильно это или нет, но мы на все вопросы, которые касаются судьбы человека, должны отвечать исключительно в правовом ключе. И только так. Поэтому что нам с вами известно? Нам известно, что Кернес является подозреваемым по одному или нескольким уголовным делам. Нам известно, что дело слушалось по сути в районном суде Полтавы. И нам с вами известно, что суд вынес решение по сути...” — добавляет Грановский.

Депутат отмечает, что ожидает серьезную конкуренцию на округе.

“Я изначально настроен общаться с гражданами, доказывать правду, доказывать, что я смогу должным образом представлять их интересы. Я не боюсь, это вызов для меня... Думаю, что могу сегодня оказаться в том или ином списке, поскольку я себя считаю достаточно активным человеком, который доказал умение эффективно работать в самых разных, в том числе и непростых ситуациях, поэтому мои таланты, наверное, где-то применимы. Но я хочу попробовать другую стезю, свою дорогу. Поэтому я оказался на мажоритарном округе и по состоянию на сегодня не планирую становиться частью какого-то списка”, — отметил Александр Грановский.

Украинские Национальные Новости

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