Грановський: вибори у Харкові для мене – це виклик

“Зараз я прийняв для себе рішення йти в Парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність, автономність. Це, напевно, багато чого вартує. Але я вважаю, що прикриватися кимось і чимось не варто, кожен повинен відповідати за себе. Чим більше впливу в політиці у тебе є, тим більше самостійності слід проявляти”, — коментує рішення Олександр Грановський.

Депутат заперечує, що у виборчій кампанії розраховує на особисту допомогу міського голови Геннадія Кернеса. “Мені в Харкові цікаво. Юридична столиця, а мене юридична спільнота добре знає. Для мене Київський район, 169 округ — це виклик, бо, я би навіть сказав, це єдиний округ в Харкові, де вплив Кернеса найменший у порівнянні з іншими, тут 10 університетів, студентські гуртожитки, дуже багато самостійно мислячих людей”, — зазначає Грановський.

Також депутат розвінчав міф про те, нібито він надає Геннадію Кернесу юридичну допомогу. “Звичайно, це той міф і та легенда, які вигідно було проексплуатувати для того, щоб пояснити мою появу в Харкові виключно для опонентів. Я це добре розумію. Звичайно, ні. Звичайно, не надаю. Добре це чи ні, правильно це чи ні, але ми на всі питання, які стосуються долі людини, повинні відповідати виключно в правовому ключі. І тільки так. Отже, що нам з вами відомо? Нам відомо, що Кернес є підозрюваним в одному або кількох кримінальних справах. Нам відомо, що справу слухали по суті в районному суді Полтави. І нам з вами відомо, що суд виніс рішення по суті...” — додає Грановський.

Депутат зазначає, що очікує серйозної конкуренції на окрузі. “Я налаштований спілкуватися з громадянами, доводити правду, доводити, що я зможу належним чином представляти їхні інтереси. Я не боюся, це виклик для мене... Думаю, що можу сьогодні опинитися в тому чи іншому списку, оскільки вважаю себе досить активною людиною, яка довела вміння ефективно працювати в різних, зокрема й непростих ситуаціях, тому мої таланти, напевно, мені знадобляться. Але я хочу спробувати інший шлях, свій шлях. Тому я опинився на мажоритарному окрузі та станом на сьогодні не планую ставати частиною якогось списку”, — зазначив Олександр Грановський.