Грановський: вибори у Харкові для мене – це виклик

ukru
17:51 • 42768 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 91004 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 81117 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 83500 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 65000 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 95257 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149083 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166905 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154110 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 240375 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.7 м/с
69 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 44123 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 53536 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 27504 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

18:50 • 16197 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 22055 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 157503 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 240375 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 204873 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 189956 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 156778 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 44123 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 43660 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 61613 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 38647 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 74114 перегляди
Актуальне
Грановський: вибори у Харкові для мене – це виклик

Грановський: вибори у Харкові для мене – це виклик

Київ • УНН

 • 10394 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Народний депутат України Олександр Грановський підтвердив, що на наступних парламентських виборах балотуватиметься по 169 мажоритарному округу в одному з районів Харкова. Про це нардеп заявив в інтерв’ю ЗМІ, передає УНН.

“Зараз я прийняв для себе рішення йти в Парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність, автономність. Це, напевно, багато чого вартує. Але я вважаю, що прикриватися кимось і чимось не варто, кожен повинен відповідати за себе. Чим більше впливу в політиці у тебе є, тим більше самостійності слід проявляти”, — коментує рішення Олександр Грановський.

Депутат заперечує, що у виборчій кампанії розраховує на особисту допомогу міського голови Геннадія Кернеса. “Мені в Харкові цікаво. Юридична столиця, а мене юридична спільнота добре знає. Для мене Київський район, 169 округ — це виклик, бо, я би навіть сказав, це єдиний округ в Харкові, де вплив Кернеса найменший у порівнянні з іншими, тут 10 університетів, студентські гуртожитки, дуже багато самостійно мислячих людей”, — зазначає Грановський.

Також депутат розвінчав міф про те, нібито він надає Геннадію Кернесу юридичну допомогу. “Звичайно, це той міф і та легенда, які вигідно було проексплуатувати для того, щоб пояснити мою появу в Харкові виключно для опонентів. Я це добре розумію. Звичайно, ні. Звичайно, не надаю. Добре це чи ні, правильно це чи ні, але ми на всі питання, які стосуються долі людини, повинні відповідати виключно в правовому ключі. І тільки так. Отже, що нам з вами відомо? Нам відомо, що Кернес є підозрюваним в одному або кількох кримінальних справах. Нам відомо, що справу слухали по суті в районному суді Полтави. І нам з вами відомо, що суд виніс рішення по суті...” — додає Грановський.

Депутат зазначає, що очікує серйозної конкуренції на окрузі. “Я налаштований спілкуватися з громадянами, доводити правду, доводити, що я зможу належним чином представляти їхні інтереси. Я не боюся, це виклик для мене... Думаю, що можу сьогодні опинитися в тому чи іншому списку, оскільки вважаю себе досить активною людиною, яка довела вміння ефективно працювати в різних, зокрема й непростих ситуаціях, тому мої таланти, напевно, мені знадобляться. Але я хочу спробувати інший шлях, свій шлях. Тому я опинився на мажоритарному окрузі та станом на сьогодні не планую ставати частиною якогось списку”, — зазначив Олександр Грановський.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,963.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.38