Предельный возраст пребывания на воинском учете призывников уменьшили до 25 лет

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"Рада уменьшила предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. За - 304", - написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Нардеп Ярослав Железняк уточнил, что законопроект приняли в целом.

Дополнения

Как сообщали в Минобороны, изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует потребность в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет: