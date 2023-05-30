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Предельный возраст пребывания на воинском учете призывников уменьшили до 25 лет

Предельный возраст пребывания на воинском учете призывников уменьшили до 25 лет

Киев • УНН

 • 598125 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Украине уменьшили предельный возраст пребывания на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Цитата

"Рада уменьшила предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. За - 304", - написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Нардеп Ярослав Железняк уточнил, что законопроект приняли в целом.

Дополнения

Как сообщали в Минобороны, изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует потребность в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет:

  • Во-первых, необходимость их ежегодного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым затратам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВВК. Тогда как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.
  • Во-вторых, длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечена к военной службе по призыву по мобилизации.
Украинские Национальные Новости

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