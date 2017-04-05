Гранату и боеприпасы нашли на территории мариупольской школы

Взрывоопасные предметы увидели в траве сотрудники Приморского отделения полиции, вместе с директором учебного заведения осматривали территорию перед высадкой деревьев на школьном дворе. Место срочно оцеплено и тщательно обследовано. Сейчас боеприпасы изъяты, угрозы нет.

Граната Ф-1 и 84 патрона калибром 5,45 мм находились на расстоянии около 40 м от школы.

Арсенал был изъят. Кроме того, полицейские обследовали всю пришкольной территории. Других опасных предметов не обнаружено.

Происхождение боеприпасов устанавливается. Проводится проверка.

Как сообщал УНН, арсенал оружия нашли на территории мариупольского предприятия.