Гранату і боєприпаси знайшли на території маріупольської школи

Вибухонебезпечні предмети побачили у траві співробітники Приморського відділення поліції, які разом з директором навчального закладу оглядали територію перед висадкою дерев на шкільному дворі. Місце терміново було оточено та ретельно обстежено. Наразі боєприпаси вилучені, загрози немає.

Граната Ф-1 та 84 патрони калібром 5,45 мм знаходилися на відстані близько 40 м від школи.

Арсенал було вилучено. Крім того, поліцейські обстежили всю пришкільну територію. Інших небезпечних предметів не виявлено.

Походження боєприпасів встановлюється. Проводиться перевірка.

Як повідомляв УНН, арсенал зброї знайшли на території маріупольського підприємства.