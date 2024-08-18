Графики отключения света могут вернуться из-за жары

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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17 августа 2024, 23:30  •  3272 просмотра

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Заместитель министра энергетики предупредил о возможном возвращении графиков отключения электроэнергии из-за жары. Энергосистема остается поврежденной после атак, что может привести к дефициту электроэнергии.

Графики отключения электроэнергии могут вернуться из-за жары, сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

«Жара возвращается. Мы видим повышение температуры. Сегодня не применялись графики ограничения, и завтра не запланировано. Сложная погода может привести к повышению потребления электроэнергии. Особенно когда это достаточно высокая устойчивая температура», - сказал Колесник.

Колесник уточнил, что энергосистема остается поврежденной после восьми массовых комплексных атак российских оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры, что может привести к возникновению дефицита электрической энергии.

Сейчас проводится активная работа по восстановлению объектов энергетической инфраструктуры, отметил заместитель министра энергетики.

«Одна из крупнейших ремонтных кампаний для того, чтобы максимальный состав оборудования был подготовлен к следующему отопительному сезону», - сказал Колесник.

Завтра відключення світла не прогнозуються - Укренерго17 августа 2024, 15:05 • 21613 просмотров

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