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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра отключения света не прогнозируются - Укрэнерго

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 15:05  •  8506 просмотра

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Укрэнерго сообщает, что 18 августа не планируется ограничений потребления электроэнергии. Потребителей призывают экономно использовать электроэнергию в течение суток, особенно с 18:00 до 23:00.

Завтра, 18 августа, в Украине не планируется ограничений потребления электроэнергии, заявили в Укрэнерго. Потребителей призвали экономно использовать электроэнергию в течение суток, особенно с 18:00 до 23:00, сообщает УНН

Завтра, 18 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно

- говорится в сообщении Укрэнерго. 

В Укрэнерго призвали потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток. В частности, попросили включать мощные электроприборы одновременно с 18:00 до 23:00

Дополнение

Из-за ожидаемого повышения температуры на следующей неделе энергетики могут применить графики отключений. Впрочем, в Минэнерго заверили, что отключения, в случае их введения, будут максимально незаметными для потребителей.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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