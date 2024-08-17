Завтра отключения света не прогнозируются - Укрэнерго

Завтра, 18 августа, в Украине не планируется ограничений потребления электроэнергии, заявили в Укрэнерго. Потребителей призвали экономно использовать электроэнергию в течение суток, особенно с 18:00 до 23:00, сообщает УНН.

Завтра, 18 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно - говорится в сообщении Укрэнерго.

В Укрэнерго призвали потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток. В частности, попросили включать мощные электроприборы одновременно с 18:00 до 23:00

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Из-за ожидаемого повышения температуры на следующей неделе энергетики могут применить графики отключений. Впрочем, в Минэнерго заверили, что отключения, в случае их введения, будут максимально незаметными для потребителей.