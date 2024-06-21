По всей Украине в субботу, 22 июня, будут применять графики отключений с 16:00 до полуночи, с более жесткими ограничениями с 18 часов до 23 часов, сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

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"Завтра, 22 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00. С 18: 00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина - последствия массированных ударов россиян по энергообъектам", - сообщили в Укрэнерго.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ограничения на электричество усилены с 13:00, была аварийная помощь из Польши, из-за непогоды обесточивания в 3 областях - Укрэнерго