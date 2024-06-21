Графіки відключень світла у суботу будуть з 16:00, у деякі години їх посилять - Укренерго
Київ • УНН
По всій Україні у суботу, 22 червня, будуть застосовувати графіки відключень з 16:00 до опівночі, з більш жорсткими обмеженнями з 18 години до 23 години.
По всій Україні у суботу, 22 червня, будуть застосовувати графіки відключень з 16:00 до опівночі, з більш жорсткими обмеженнями з 18 години до 23 години, повідомили у п'ятницю у НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Завтра, 22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00. З 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах", - повідомили в Укренерго.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Обмеження на електрику посилено з 13:00, була аварійна допомога з Польщі, через негоду знеструмлення у 3 областях - Укренерго21.06.24, 11:34 • 30825 переглядiв