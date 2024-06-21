Обмеження на електрику посилено з 13:00, була аварійна допомога з Польщі, через негоду знеструмлення у 3 областях - Укренерго

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України після російських атак на об'єкти, обмеження на споживання електроенергії діють протягом усього дня 21 червня, з посиленням обмежень з 13:00, і з Польщі напередодні була отримана екстрена допомога для подолання дефіциту.