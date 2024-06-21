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Обмеження на електрику посилено з 13:00, була аварійна допомога з Польщі, через негоду знеструмлення у 3 областях - Укренерго

Київ • УНН

 • 30825 перегляди

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України після російських атак на об'єкти, обмеження на споживання електроенергії діють протягом усього дня 21 червня, з посиленням обмежень з 13:00, і з Польщі напередодні була отримана екстрена допомога для подолання дефіциту.

Обмеження на електрику посилено з 13:00, була аварійна допомога з Польщі, через негоду знеструмлення у 3 областях - Укренерго

Обмеження на електропостачання діють сьогодні протягом доби, з 13:00 їхній обсяг буде збільшений. Україна через дефіцит вчора брала аварійну допомогу електрикою з Польщі. Через негоду знеструмлено 53 населені пункти у трьох областях. Про це повідомили у п'ятницю в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 21 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 13:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина - складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти", - вказали в Укренерго.

І додали, що інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, потрібно дивитися на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах. 

Аварійна допомога

"Вчора, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну від оператора енергосистеми Польщі", - зазначили в НЕК.

Імпорт та експорт

Протягом доби заплановано імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 573 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 620 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

Вчора вдень дією захисту вимикалась високовольтна повітряна лінія у південному регіоні. Знеструмлень споживачів не було. Після ремонту до кінця доби лінія була повернути в роботу.

Вчора вдень через обстріли вимикали повітряні лінії обленерго на Херсонщині. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Більшість споживачів заживлена.

На Донеччині вчора бригада обленерго потрапила під обстріл при виконанні ремонтних робіт. Один з енергетиків отримав поранення, була надана медична допомога. Також через обстріли знеструмлено вуглевидобувне підприємство.

Через погодні умови на ранок знеструмлено 53 населені пункти в Донецькій, Сумській та Чернігівській областях.

З інших причин без енергоживлення 491 населений пункт.

Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин: є знеструмлення у Дніпропетровській області.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Чернігівська область
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