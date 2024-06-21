Ограничения на электроснабжение действуют сегодня в течение суток, с 13:00 их объем будет увеличен. Украина из-за дефицита вчера принимала аварийную помощь электричеством из Польши. Из-за непогоды обесточены 53 населенных пункта в трех областях. Об этом сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 21 июня, меры ограничения потребления действуют в течение всех суток. С 13:00 объем ограничений будет больше. Причина - сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты", - указали в Укрэнерго.

И добавили, что информацию о том, как именно это повлияет на графики почасовых отключений в каждой области, нужно смотреть на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.

Аварийная помощь

"Вчера, для преодоления дефицита в энергосистеме, на запрос "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину от оператора энергосистемы Польши", - отметили в НЭК.

Импорт и экспорт

В течение суток запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 27 573 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 620 МВт. экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивания

Вчера днем действием защиты выключалась высоковольтная воздушная линия в южном регионе. Обесточиваний потребителей не было. После ремонта до конца суток линия была возвращена в работу.

Вчера днем из-за обстрелов выключали воздушные линии облэнерго на Херсонщине. Обесточивались промышленные и бытовые потребители. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Большинство потребителей заживлены.

В Донецкой области вчера бригада облэнерго попала под обстрел при выполнении ремонтных работ. Один из энергетиков получил ранения, была оказана медицинская помощь. Также из-за обстрелов обесточено угледобывающее предприятие.

Из-за погодных условий на утро обесточены 53 населенных пункта в Донецкой, Сумской и Черниговской областях.

По другим причинам без энергопитания 491 населенный пункт.

Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам: есть обесточивание в Днепропетровской области.