Графики отключений электроэнергии начнут действовать с 20:00 вместо 18:00. Отключения продлятся до 22:00, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Детали

"Есть хорошие новости. Графики отключений начнут действовать с 20:00, а не с 18:00, как планировалось ранее. И продлятся до 22:00, а не до 23:00, - говорится в сообщении компании в соцсетях.

Напомним

Укрэнерго сообщало ранее, что 29 июля графики отключений электроэнергии в ряде регионов начнут действовать с 18:00 вместо 16:00. Отключения продлятся до 23:00.