Киев • УНН
Энергокомпания ДТЭК сообщила об изменении графиков отключений электроэнергии. Отныне они будут действовать с 20:00 до 22:00 вместо ранее запланированного времени с 18:00 до 23:00.
Графики отключений электроэнергии начнут действовать с 20:00 вместо 18:00. Отключения продлятся до 22:00, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.
Детали
"Есть хорошие новости. Графики отключений начнут действовать с 20:00, а не с 18:00, как планировалось ранее. И продлятся до 22:00, а не до 23:00, - говорится в сообщении компании в соцсетях.
Напомним
Укрэнерго сообщало ранее, что 29 июля графики отключений электроэнергии в ряде регионов начнут действовать с 18:00 вместо 16:00. Отключения продлятся до 23:00.