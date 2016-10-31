Грабителей пожилых женщин будут судить в Луганской области

Установлено, что в течение сентября текущего года преступники, действуя на территории города Северодонецка, находясь в общественных местах, систематически совершали нападения на пожилых женщин, во время которых с применением насилия завладевали золотыми украшениями и другим имуществом, которое принадлежало последним.



Прокуратура Луганской области в отношении двух ранее неоднократно судимых жителей города Рубежное Луганской области в суд направила обвинительный акт по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц). В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: санкция ч. 2 ст. 186 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.