Грабіжників літніх жінок судитимуть на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Луганщині судитимуть двох чоловіків, які протягом вересня поточного року, із застосуванням насильства вчиняли напади на літніх жінок. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що протягом вересня поточного року злочинці, діючи на території міста Сєвєродонецька, знаходячись у громадських місцях, систематично вчиняли напади на літніх жінок, під час яких із застосуванням насильства заволодівали золотими прикрасами та іншим майном, що належало останнім.
Прокуратура Луганської області стосовно двох раніше неодноразово судимих мешканців міста Рубіжне Луганської області до суду направила обвинувальний акт за ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб). Стосовно підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкція ч. 2 ст. 186 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.