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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 56532 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125775 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126862 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 117674 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 17:12 • 145220 просмотра

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Грабитель с молотком избил и ограбил пенсионеров в Днепре

Грабитель с молотком избил и ограбил пенсионеров в Днепре

Киев  •  УНН

 • 20265 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Днепре неизвестный жестоко избил и ограбил супругов-пенсионеров. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Мужчина в маске проник в помещение пенсионеров через окно. Он побил молотком владельца квартиры 1935 года рождения и его жену 1947 года рождения. После этого злоумышленник забрал ювелирные украшения, мобильный телефон и деньги в сумме 10 000 гривен и скрылся с места преступления.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу с ушибами головы и переломами костей черепа.

Проводится расследование. Уголовное производство начато по ст. 187 УК Украины - разбой.

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