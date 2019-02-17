Грабитель с молотком избил и ограбил пенсионеров в Днепре

Мужчина в маске проник в помещение пенсионеров через окно. Он побил молотком владельца квартиры 1935 года рождения и его жену 1947 года рождения. После этого злоумышленник забрал ювелирные украшения, мобильный телефон и деньги в сумме 10 000 гривен и скрылся с места преступления.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу с ушибами головы и переломами костей черепа.

Проводится расследование. Уголовное производство начато по ст. 187 УК Украины - разбой.

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