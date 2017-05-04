ГПУ знает о других счетах В.Януковича - Е.Енин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Безусловно, нам известно и о других счетах по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил на телеканале ZIK заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, комментируя возвращение 1,1 миллиарда долларов, конфискованных по делу В.Януковича, передает УНН.
Е.Енин отметил, что иногда трудно различить, идет ли речь о деньгах лично В.Януковича, или о деньгах его сына, или тех, которые принадлежат преступной организации во главе с В.Януковичем.
"Поэтому на определенном этапе мы изменили концепцию следствия и отошли от того, что эти деньги якобы принадлежат Арбузову или еще кому-то из окружения. Поэтому это все - деньги, которые были получены в рамках деятельности преступной организации Януковича, которая ограбила наше государство и вывела награбленное в основном за границу", - подчеркнул Е.Енин.
Заместитель генпрокурора констатировал, что иногда были факты возвращения преступных денег.
"В частности из-за вложений или инвестирования в облигации внутреннего государственного займа", - отметил Е.Енин.
Как сообщал УНН, средства 1,4 млрд долларов бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины.