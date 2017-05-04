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ГПУ знає про інші рахунки В.Януковича – Є.Єнін

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Безумовно, нам відомо і про інші рахунки у справі екс-президента України Віктора Януковича. Про це заявив на телеканалі ZIK заступник генпрокурора України Євген Єнін, коментуючи повернення 1,1 мільярда доларів, конфіскованих у справі Януковича, передає УНН.

ГПУ знає про інші рахунки В.Януковича – Є.Єнін

Є.Єнін зізнався, що інколи важко розрізнити, чи йдеться про гроші особисто В.Януковича, чи гроші його сина, чи ті, що належать злочинній організації на чолі з В.Януковичем.

“Тому на певному етапі ми змінили концепцію слідства і відійшли від того, що ці гроші нібито належать Арбузову чи ще комусь з оточення. Тому це все — гроші, що були здобуті в рамках діяльності злочинної організації Януковича, яка пограбувала нашу державу і вивела награбоване здебільшого за кордон”, — наголосив Є.Єнін.

Заступник генпрокурора констатував, що інколи були факти повернення злочинних грошей.

“Зокрема через вкладення чи інвестування в облігації внутрішньої державної позики”, — зауважив Є.Єнін.

Як повідомляв УНН, кошти 1,4 млрд доларів колишнього Президента України Віктора Януковича та його оточення були конфісковані і повернуті до Державного бюджету України.

Українські Національні Новини

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